Подсчитан многомиллиардный ущерб от глобальной засухи в 2022 году Nikkei: ущерб от глобальной засухи в мире превышает $13,2 млрд

Фото: IMAGO/Rüdiger Wölk/Global Look Press

Низкий уровень воды в реке Рейн на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии

Общий ущерб от глобальной засухи в мире за первую половину 2022 года составил $13,2 млрд, пишет японское издание Nikkei со ссылкой на подсчеты международного страхового брокера Aon. Отмечается, что засуха стала самой сильной за последние 500 лет, и последствия от нее продолжат увеличиваться.

Специалисты отмечают, что низкий уровень рек к Европе привел к сокращению количества угля. При этом план Германии по наращиванию производства электроэнергии на угле в качестве контрмеры против энергетического кризиса также может повлиять на подобные процессы.

Помимо засухи в странах Европы, эксперты объясняют, что глобальное изменение климата поразило такие государства, как США, Пакистан и Китай. В последнем производство электроэнергии на нескольких ГЭС упало почти на 40%, в результате чего временно приостановил работу сборочный завод корпорации Toyota Motor в провинции Сычуань.

Более 60% территории Евросоюза в настоящее время находится в кризисном режиме: на 47% земель выпадает осадков меньше обычного, и почве не хватает влаги, а еще 17% земель с сельхозкультурами испытывают негативные последствия. По мнению бывшего замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонида Холода, такая аномальная жара в Европе может привести к росту цен на продовольствие