Песков прокомментировал данные ООН по потерям на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о статистике ООН по потерям на Украине. Однако он усомнился в достоверности этих данных, сообщает РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ранее сообщило о 1335 жертвах среди гражданского населения страны, среди которых 474 убитых и 861 раненых.

В условиях продолжения специальной операции, в условиях того, что, вы знаете, многие города блокированы, оттуда не выпускают людей — все вот эти нацбаты — очень сложно понимать картину окончательную о возможных потерях. Безусловно, всю информацию, которая идет по линии ООН, мы видим. Но мы не знаем, насколько она может соответствовать реальному положению дел, — сказал Песков.

Песков также заявил, что Россия заинтересована в продолжении переговоров с украинской стороной. Песков выразил надежду на проведение нового раунда встреч с украинской делегацией и отметил, что все российские требования уже были озвучены.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры Москвы с Киевом ведутся для того, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие. Она также отметила, что уже был достигнут определённый прогресс.