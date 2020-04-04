Первый человек умер в Кувейте от коронавируса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Минздрав Кувейта сообщил о первом случае смерти от коронавируса в стране. Скончался 46-летний гражданин Индии, проживающий в эмирате.

Кроме того, в министерстве сообщили о регистрации 62 новых случаев заражения COVID-19 за сутки.

В настоящее время общее число инфицированных в стране достигло 479 человек. 93 из них вылечились.

В мире уже насчитывается более 1,1 млн человек, заболевших коронавирусом, скончались свыше 59 тысяч человек, поправились более 228 тысяч.

Ранее власти Ирана сообщили, что за сутки в стране скончались 158 человек от новой коронавирусной инфекции. Общее количество летальных случаев составляет 3452, писал NEWS.ru.