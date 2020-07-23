Трёхсторонней контактной группе по Донбассу удалось согласовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в регионе. Он вступит в силу в ночь с 26 на 27 июля. В офисе украинского президента Владимира Зеленского соглашение уже назвали прорывным. Однако, несмотря на общий оптимизм, вопросов в связи с перемирием больше, чем ответов. Попытки введения подобного режима на донбасской территории стороны переговоров предпринимали уже неоднократно — воз и ныне там. Более того, Киев сохраняет свою позицию по очерёдности дальнейших действий, в частности, проведения выборов в самопровозглашённых республиках. Москва демонстрирует подобную же принципиальность. Так что «прорыв» может обернуться лишь очередным временным затишьем.

Заседание Трёхсторонней контактной группы (ТКГ, состоит из представителей ОБСЕ, России и Украины) прошло вечером 22 июля в формате видеоконференции. ТКГ — лишь один из нескольких дипломатических треков, на которых идёт обсуждение ситуации в Донбассе. При этом, за счёт участия ОБСЕ, этот формат не менее важен, чем, например, двусторонние переговоры Москвы и Киева по линии Ермак — Козак (представители Зеленского и Путина соответственно).

Согласно принятому группой решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен быть установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии соприкосновения контролируемой властями Украины территории и так называемых отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО; в терминологии Москвы — ДНР и ЛНР, самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики).

Прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнёров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран — участниц Нормандского формата, — отмечается на сайте офиса Зеленского.

Несмотря на то что соглашение о перемирии действительно на первый взгляд выглядит прорывным, в его рамках обозначены и менее оптимистичные перспективы. Представители ОБСЕ, в частности, пояснили, что режим прекращения огня может быть нарушен в случае наступательных действий одной из сторон. Как показала практика прошлых договорённостей по перемириям в Донбассе, этот фактор в итоге является ключевым: даже если у политических лидеров хватает воли для закрепления мира (пусть и шаткого), «на земле» в избытке горячих голов с обеих сторон, способных пойти либо на сознательную провокацию, либо на неадекватный ответ на сомнительные действия противника.

Global Look Press

Неопределённости добавляет и то, что принципиальные позиции участников конфликта не претерпели изменений. Офис Зеленского, сообщая о перемирии, особо подчёркивает, что «выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно» после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники и восстановления контроля со стороны Киева над украинско-российской границей.

Для Москвы каждое из этих условий по сути неприемлемо. Стороной конфликта в Донбассе Кремль себя не считает, а значит, проблема деэскалации и вывода «иностранных подразделений» остаётся нерешённой. Россия, подобно ДНР и ЛНР, настаивает и на том, чтобы выборы в самопровозглашённых республиках были проведены, как и по всей Украине, осенью, независимо от восстановления контроля над границей.

Попытка Зеленского акцентировать «прорыв» в переговорном процессе вполне понятна: его рейтинги всё ниже, а некогда бесперспективный Пётр Порошенко, согласно опросам, уже мог бы конкурировать с ним во втором туре будущих президентских выборов. В этих условиях украинский лидер, избравший при приходе к власти имидж миротворца, ожидаемо форсирует тему Донбасса. Однако проблема в том, что дилемма, перед которой Зеленский оказался с самого начала обсуждения конфликта, никуда не делась. Для достижения истинного прогресса, а не временного перемирия, ему придётся отказаться от части своих принципиальных заявлений. Но такая «зрада», то есть предательство, может ещё сильнее ударить по его внутриполитическому рейтингу.