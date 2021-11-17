Патрушев и Салливан условились повышать доверие между Россией и США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан по телефону договорились о совместной работе над улучшением атмосферы отношений России и США. Стороны условились повышать доверие между двумя государствами, переговоры прошли в конструктивном ключе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы аппарата Совбеза.

Секретарь Совета безопасности России провёл телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности. В ходе беседы Николай Патрушев и Джейкоб Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между двумя странами, — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что переговоры прошли в конструктивном ключе и состоялись в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что события в Афганистане пойдут по катастрофическому сценарию, если талибам (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) не удастся нормализовать ситуацию. Об этом на ежегодной встрече в Москве секретарей Советов безопасности стран СНГ также заявил секретарь СБ РФ Николай Патрушев. Он также призвал пресекать попытки США закрепиться в центральноазиатских странах СНГ под предлогом ухудшения обстановки в Афганистане.

По словам Патрушева, важно не допустить, чтобы Афганистан вновь стал полигоном для «необдуманных геополитических авантюр внешних игроков». К ним Патрушев причислил попытки США и их союзников под предлогом ухудшения обстановки в этой стране закрепиться в регионе, в том числе на пространстве СНГ. Такие инициативы нужно пресекать в соответствии с решениями, уже принятыми на высшем уровне, заключил секретарь СБ РФ.