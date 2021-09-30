Партия Берлускони опровергла приписанные ему слова о Путине

Руководство партии бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия» сообщило, что он не давал интервью туринской газете La Stampa. В ней были опубликованы его слова о президенте России Владимире Путине как о единственном мировом лидере. Об этом партия сообщила в Facebook.

Председатель [партии] Сильвио Берлускони никогда не давал никакого интервью La Stampa и опровергает приписанные ему слова, — указано в сообщении.

Главный редактор La Stampa Массимо Джаннини возразил: по его словам, Берлускони дал ему интервью 29 сентября. Джаннини отметил, что не собирается заниматься опровержениями, и заявил , что готов предоставить запись разговора с её лидером.

Ранее сообщалось, что Сильвио Берлускони назвал президента России Владимира Путина единственным выдающимся лидером на международной политической арене. Олафа Шольца, который претендует на должность канцлера ФРГ, он считает «слишком скромным, чтобы возглавлять такую страну, как Германия».