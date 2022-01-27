Парламент Каталонии помиловал казнённых 400 лет назад ведьм

Члены парламента испанского региона Каталония приняли резолюцию о помиловании тысячи ведьм, обвинённых в колдовстве 400 лет назад, сообщает Euronews. Подобная инициатива была принята вслед за Шотландией, Швейцарией и Норвегией, которые поддержали манифест «Они не были ведьмами, они были женщинами».

Сторонники резолюции заявляют , что женщины стали «жертвами женоненавистнических преследований». Кроме того, они призвали назвать некоторые улицы Каталонии в честь преследуемых «ведьм».

Историк и профессор современной истории Барселонского университета Пауль Кастель заявил, что наиболее распространена была охота на ведьм в Каталонии. Это связано с тем, что сельские районы находились под абсолютной властью феодалов, а признание человека было достаточным для доказательства вины.

По данным историков, в период с 1580 по 1630 год в Европе к смертной казни за колдовство были приговорены примерно 50 тысяч человек. В Каталонии охота на ведьм продолжалась до XXVIII века.

Ранее стало известно, что парламент Шотландии готовит амнистию для ведьм и колдунов, которых в период с 1563 по 1763 год осуждали за якобы причастность к всевозможным природным бедствиям и сжигали на кострах. Документ был разработан депутатом от Шотландской национальной партии Натали Дон. По её мнению, такая реабилитация ставит задачей не просто исправить исторические ошибки предков, но и имеет совершенно современное измерение.