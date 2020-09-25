Папа римский рассказал о будущем людей после пандемии

https://static.news.ru/photo/cdc6a4a4-ff45-11ea-be51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ã‚Â©Massimiliano Migliorato/Global Look Press

Пандемия коронавируса и всё, что с ней так или иначе связано, меняет образ жизни людей. Они не останутся такими же, какими были раньше, считает папа римский Франциск.

По словам понтифика, кризис меняет образ жизни граждан, а также ставит под вопрос экономические, медицинские и социальные системы, обнажая человеческую хрупкость.

Захлестнувшая мир эпидемия либо даст возможность для переосмысления жизненного уклада, «который увеличивает разрыв между богатыми и бедными на основе несправедливого распределения ресурсов», либо станет поводом для отката «к большему индивидуализму и элитарности», отметил глава римско-католической церкви.

Мы стоим перед выбором двух возможных путей. Один путь ведёт к укреплению мультилатерализма как выражения обновлённого чувства глобальной совместной ответственности. <...> Другой путь выделит самодостаточность, национализм, протекционизм, индивидуализм и изоляцию, исключая бедных, уязвимых и тех, кто живёт на периферии жизни, — цитирует РИА Новости выступление Франциска на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

Понтифик, выступавший на испанском языке, предостерёг мир от второго пути, который, по его убеждению, «нанесёт ущерб всему обществу».

Папа римский также призвал лидеров государств и фармацевтическую отрасль «не пожалеть усилий» для обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19. Гуманитарные кризисы превратились в статус-кво, подчеркнул он.

В своем выступлении папа заявил о негативных последствиях пандемии для рынка труда, миграции и безнаказанных нарушениях прав человека, в том числе преследований из-за религии.

Пандемия показала нам, что мы не можем жить друг без друга или, что ещё хуже, противостоять друг другу, — заявил папа Франциск.

Ранее он неоднократно призывал мировое сообщество списать долги наиболее бедным странам мира, серьёзно пострадавшим от коронавируса. Как писал NEWS.ru, он предлагал «воспользоваться моментом», чтобы положить конец ненужным и деструктивным видам человеческой деятельности, пересмотреть привычки, касающиеся потребления, передвижения и питания.