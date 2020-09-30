Папа римский отказал во встрече госсекретарю США Помпео

https://static.news.ru/photo/1c94d2fa-0314-11eb-9086-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ã‚Â©Massimiliano Migliorato/Global Look Press

Папа римский Франциск не станет принимать в Ватикане госсекретаря США Майка Помпео. Информацию об этом подтвердил глава дипломатической службы Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер.

Архиепископ пообщался с журналистами в кулуарах симпозиума по проблемам защиты религиозной свободы. Мероприятие в Риме организовало посольство США при Святом престоле. Галлахер пояснил, что участие в симпозиуме папы римского могло бы рассматриваться в качестве попытки использовать фигуру понтифика в рамках предвыборной кампании США.

Это одно из соображений, по которым папа римский не встретится с государственным секретарём Помпео, — заявил архиепископ.

По его словам, программа мероприятий не была согласована с принимающей стороной. Он возмутился, что для выступления на симпозиуме получил всего пару минут.

Госсекретарь США должен посетить Ватикан 1 октября. У него запланированы встречи с Галлахером и госсекретарём Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. Поездки в Рим и Ватикан проходят у Помпео в рамках европейского турне, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что папа римский Франциск ранее рассказал о любви Бога к ЛГБТ-подросткам. Понтифик подчеркнул, что Бог любит всех своих детей.