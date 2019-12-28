https://static.news.ru/photo/fb04f01c-2965-11ea-a3a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

Неизвестные в очередной раз осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу в Праге.

На руку статуи вандалы повесили гирлянду из сарделек, а в неё прикрепили памятные ленты, которые были сняты с венков, возложенных к монументу 16 декабря 2019 года в честь 122-ой годовщины со дня рождения маршала.

Как ранее писал NEWS.ru, 17 сентября 2019 года неизвестный мужчина приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Таким образом он выразил несогласие с решением муниципалитета чешской столицы о переносе монумента в музей.