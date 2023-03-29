«От ярости норманнов избави нас». Как Рагнар Лодброк захватил Париж NEWS.ru рассказывает, как викинги держали в страхе всю Европу и почему их набеги прекратились

Фото: shutterstock.com

В Средние века европейцы каждый день возносили молитву «От ярости норманнов избави нас, Господи». Это обращение несло надежду, ведь несколько столетий набеги викингов были одной из самых больших опасностей не только для обитателей побережья, но и для жителей городов и сел, находившихся в глубине континента. Одно из самых знаменитых разбойничьих деяний викингов того времени — захват Парижа. Это случилось 29 марта 845 года.

На протяжении нескольких столетий, с VIII по XI век, Европу преследовал страх. Он выглядел так: суровые люди со светлыми волосами, вооруженные мечами и топорами, одетые в легкие кольчуги и шлемы. Они приплывали на длинных узких кораблях драккарах, чьи носы украшались резной фигурой драконов, или же на небольших пузатых кноррах, что вмещали немало ценного груза. Норманны, даны, или аскеманы — так называли этих людей европейцы. На Руси их звали варягами, в Византии — варангами. Сами же они называли себя викингами.

Эти люди были яростными воинами и отличными купцами. Они добирались до самых краев мира, известного человеку, и не боялись отправиться в неведомый путь, чтобы добыть славу и золото. Сражаясь, они не знали пощады и дрались с врагом до победы. Поступая на службу, становились воплощением верности. Не случайно отборный отряд телохранителей византийских императоров набирался только из варангов. Это была эпоха юности Европы, в которой викинги сыграли особую, значительную и очень кровавую роль.

Как появились викинги

С конца VIII века в Европе начался «климатический оптимум», заметно потеплело, стали расти урожаи хлеба и, как это всегда бывает в обществах, связанных с сельским хозяйством, случился крайне быстрый прирост населения. Но если в Центральной и Южной Европе в те времена имелось достаточно свободных земель, то на севере дела обстояли куда хуже. В Скандинавии земли было совсем мало, поэтому всего за одно поколение территории от Норвегии до Дании постиг тяжелый экономический кризис. Множеству людей было совершенно нечем заняться и, что самое важное, нечем себя прокормить. А это были сильные, решительные воины, настоящие северяне, не ценившие ни свою, ни чужую жизнь, выросшие в условиях, где выживает лишь самый сильный.

Фото: shutterstock.com

Они нашли путь выхода из кризиса. Это был «путь меча». Обнаружилось, что за морем, южнее, живут слабые люди, не умеющие держать оружие и полагающиеся на защиту дружин своих королей и графов. Этих слабаков можно было ограбить, а на полученную добычу жить куда богаче, чем на плоды тяжелого крестьянского труда. Все больше кораблей из скандинавских фьордов уходило в походы на юг, немало из них возвращались с богатой добычей. Дело викингов стало так популярно, что северяне за несколько десятилетий полностью изменили образ жизни. Из мирных земледельцев, возделывавших скудную землю севера, они превратились в воинов, купцов и колонистов.

В 790 году три драккара причалили к берегу в английском королевстве Уэссекс. Из ближайшего города Дорчестер прискакал местный шериф, чтобы приветствовать гостей и спросить, зачем они пожаловали. Викинги не стали разговаривать с шерифом. Они убили его, после чего, тщательно исследовав побережье, ушли в неизвестном направлении. Северяне вернулись в 793 году. Тогда у острова Линдисфарн, находившегося близ восточного побережья Англии, показались несколько кораблей. Это было непривычно для монахов, ведь стоявший на острове монастырь Св. Кутберта славился своими отшельниками. Монастырь посещали лишь паломники, привозившие богатые дары. Монахи посчитали, что к ним плывет знатный паломник, может быть, даже сам король Нортумбрии. Но когда носы длинных весельных судов коснулись прибрежного песка, с кораблей стали сходить необычные люди в кольчугах с обнаженным оружием. Они не слушали мольбы о пощаде. Их интересовали только богатства, накопленные монастырем за три столетия его существования. Пришельцы убили большую часть монахов, забрали священные чаши, кресты, украшения церквей, одежды священников. На прощание они подожгли церковь, которая пылала несколько дней. Монастырь смогли отстроить лишь 400 лет спустя.

Как викинги опустошали Англию и Францию

Англосаксонский хронист писал: «В этом году над землей нортумбрийцев появились пугающие предупреждения, ужаснувшие людей: это были столбы света, проносящиеся по воздуху, вихри, огненные драконы, летящие по небосводу. За этими знамениями вскоре последовал великий голод: и вскоре после этого, набег язычников произвел полное опустошение в церкви Божьей на Святом острове Линдсфарн, где они учинили грабежи и резню».

Гибель знаменитого монастыря привела в ужас христиан Англии. Но оказалось, что это только начало. Двигаясь по морю из Норвегии и Швеции, викинги в первую очередь попадали на Британские острова. Поэтому Англия, Шотландия и Ирландия первыми познакомились с яростью норманнов.

Фото: shutterstock.com

Британский историк Дженкинс Саймон так описывает происходившее далее: «К началу IX века нападения викингов становятся регулярными. Самое массовое, очевидно подготовленное заранее нападение на Англию началось в 835 году, когда викинги высадились на остров Шеппи в эстуарии Темзы. Затем, в 865 году, у берегов Нортумбрии был разбит рыжебородый мародер Рагнар Лодброк. Король приказал бросить его в яму с ядовитыми змеями, где тот, как повествует сага, умер мучительной смертью, заклиная своих сыновей, Хальфдана и Ивара Рагнарссона, отомстить за него». В 867 году Ивар и другие сыновья Рагнара собрали большое войско и приплыли в Англию на множестве длинных кораблей. Они захватили королевство Нортумбрию, король Элла II был захвачен в плен и подвергнут мучительной казни — ему рассекли ребра на спине, развели их в стороны и вытащили легкие, в процессе пытки посыпая свежие раны солью. Так Ивар отомстил за гибель своего отца.

Оказавшись в Англии надолго, викинги обнаружили, что гораздо удобнее не просто ходить в набеги, рискуя жизнью, а грабить англичан прямо на месте. Утвердив свою власть над захваченными землями.

Так военный поход превратился в оккупацию, которая стала основой для создания нового королевства викингов. Сыновья Рагнара поделили Нортумбрию и стали там править. Из Скандинавии каждый год приплывали все новые дружины, готовые прийти на помощь королям-викингам. Благодаря этому были завоеваны Мерсия и Восточная Англия. Даны, как называли захватчиков англичане, не только собирали дань с покоренных. Они жили войной, регулярно нападая на пограничные земли, подчинявшиеся англосаксонским королям. Чтобы остановить разорение, в 991 году в Англии был введен постоянный налог «датские деньги», его собирали по всей стране и отдавали викингам, чтобы откупаться от их набегов.

Фото: shutterstock.com

По мере того, как регулярно подвергавшаяся ограблению Британия беднела, а аппетиты викингов росли, он стали отправляться все дальше и дальше. В начале IX века скандинавы начали нападать на побережье Нейстрии, земли на западе Франции. Она оказалась еще богаче, чем Англия, полна множества церквей, монастырей и городов, хранивших несметные сокровища. Да и французские города имело смысл грабить. Так что викинги занялись разбойным промыслом в Нейстрии очень основательно. Постепенно они перестали возвращаться в Скандинавию с добычей, перевезли на новую землю свои семьи и поселились в Нейстрии, которую с тех пор стали звать Нормандией, то есть землей норманнов — пришельцев с севера. Получив базы для набегов, викинги начали углубляться на территорию Франции. Ведь города и монастыри на побережье быстро оказались опустошены, а в глубине страны находились все новые источники добычи.

Рагнар Лодброк отправляется в Париж

И тут на исторической сцене появляется конунг Рагнар Лодброк, уже известный нам по событиям в Англии, где он нашел свою смерть. Но в 845 году это был молодой удачливый военный вождь, который пользовался огромной славой среди соплеменников. Он происходил из знатного датского рода Инглингов, потомки которого позднее правили Норвегией. Его прозвище Лодброк означало «кожаные штаны», по преданию Рагнар считал этот предмет гардероба приносящим счастье и всякий раз надевал их, идя в битву. Зимой 845 года молодой конунг прибыл в Нормандию и объявил, что задумал грандиозный военный поход. Его целью должен был стать Париж, столица Западной Франции. К тому моменту отдельные вожди викингов уже совершали походы вверх по Сене и обнаружили, что река судоходна и на ее берегах нет значительных укреплений, которые бы помешали набегу.

На зов Рагнара прибыло более пяти тысяч воинов, он собрал 120 кораблей, на которые погрузил свое войско и отправился в поход. По дороге они захватили и разграбили Руан и вскоре добрались до Парижа. В те времена это уже был крупнейший город Франции, при этом он находился в сердце владений франков и со времен падения Римской империи не подвергался серьезным вражеским набегам. Укрепления имелись лишь в самой старой части города — на острове Сите, а обширные предместья Парижа раскинулись вдоль берегов Сены совершенно без защиты.

Фото: Global Look Press Драккар викингов

28 марта войско Рагнара Лодброка, прибыв по воде, высадилось на берег и стремительно атаковало военный отряд короля Карла Лысого, оставленный для обороны Парижа. Взятые в плен франкские воины были показательно казнены прямо на берегу Сены, чтобы экзекуцию хорошо видели все парижане. Это подорвало волю к сопротивлению у защитников Сите. 29 марта, преодолев небольшое сопротивление, Рагнар во главе своего войска ворвался в городскую крепость, а затем весь Париж и его окрестности были отданы на разграбление норманнам.

Разграбление Парижа

Как писал французский историк Андре Борель: «Парижане поспешили увезти свое самое дорогое имущество далеко вглубь страны. Монастыри закрывались и эвакуировались, монахи бежали из города с мощами святого Германа Парижского и святой Женевьевы, священники вместе с церковной утварью и драгоценными священными сосудами покидали Париж. Имеющие лодки горожане уходили вверх по течению Сены к рекам Марне или Йонне и искали убежище на воде — маленькую речку или ручей, где можно было спрятать свое судно».

Викинги, не встречая почти никакого сопротивления, рассеялись по Парижу и окрестностям, грабя все, до чего могли дотянуться, и сжигая то, что не могли унести.

Король Карл Лысый не мог собрать большое войско. Его страна только что пережила долгую междоусобную войну, расколовшую Западную империю наследников Карла Великого. Хотя Карлу достались огромные владения, почти равные современной Франции, многие феодалы не считали его законным правителем и их пришлось починять силой. Поэтому, когда Карл Лысый объявил военный сбор всех королевских вассалов, на службу явились лишь немногие сторонники короля. Карл с войском подступил к аббатству Сен-Дени, одной из национальных святынь Франции, но его рыцари отказались сражаться с ужасными викингами. Они покинули короля, на прощание посоветовав ему заплатить дань, чтобы откупиться от Рагнара.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Граф Эд защищает Париж от норманнов, Жан-Виктор Шнетц (1837), Галерея битв

Карл Лысый был вынужден собирать последние деньги. Рагнар потребовал гигантский выкуп — семь тысяч фунтов (3200 килограммов) серебра. Даже в наши дни, когда серебро дешево, такая масса драгоценного металла стоит почти 200 миллионов рублей, а в Средние века на эти деньги можно было построить целый город. Приняв дань, Рагнар пообещал прекратить разорение Парижа и уйти. Но по дороге домой его люди не удержались и напали еще на несколько городов на севере Франции. Они простодушно объяснили такой поступок тем, что в договоре шла речь лишь о Париже и ничего не говорилось о прочей территории французского королевства.

Три взятия Парижа

Почувствовав вкус к легкой добыче, викинги продолжили свои бесчинства. В 856 году набег повторился, на этот раз без Рагнара. Париж опять был захвачен. Но этот раз королевской дани разбойники не получили и тогда объявили, что сожгут каждую церковь, приход которой не заплатит выкуп. Требуемые суммы нашлись лишь у богатейших церквей Сен-Дени, Сен-Жермен, Сен-Этьен и Сен-Винсент. Все остальные храмы сгорели в огне. Пожар перекинулся на город, который очень сильно пострадал.

В 861 году викинги пришли снова. На этот раз они решили не упускать и самой малой доли добычи. Когда богатые горожане погрузились на лодки, чтобы бежать, викинги преследовали их на своих быстроходных судах, догоняли грабили и убивали. В этот раз среди уничтоженных храмов оказалось и аббатство Сен-Жермен. Карл Лысый, видя, что не способен собственными силами остановить набеги, подписал с норманнами унизительный договор о мире, обещая платить регулярную дань. Но викинги не придавали значения договорам — они продолжали грабить.

Фото: shutterstock.com

Когда в 885 году у следующего правителя Франции Карла Толстого не нашлось средств на выплату дани, он упросил викингов немного подождать, а в обмен на обещание не трогать столицу предложил ограбить Бургундию (которая тоже принадлежала франкам). Но викинги видели, что Франция слаба. Датский конунг Зигфрид,собрал в Нормандии войско числом до 30 тысяч человек на 700 кораблях и объявил, что отправляется в поход на Париж. В конце ноября викинги стояли под Парижем, который к тому времени уже был неплохо укреплен. Началась осада, продолжавшаяся до мая 887 года.

Множество раз ходили викинги на штурм, они сумели овладеть Малым Шатле — замком, прикрывавшим мост через Сену, — но большего не добились. Тогда Зигфрид приказал приступить к блокаде города и начать готовить осадные орудия. Оборону столицы взял на себя молодой граф Эд Парижский. Он и его воины, демонстрируя чудеса героизма, смогли удержать Сите до прихода войск маркиза Генриха Нейстрийского, посланного на подмогу Карлом Толстым. К тому времени Зигфрид уже разочаровался в возможности взять Париж и пошел на заключение мира. Получив очередную дань, Зигфрид приказал отступить.

Все державы викингов

Но ушли не все викинги. Остались самые отчаянные храбрецы во главе с Рольфом Пешеходом (его так прозвали потому, что Рольф отличался столь могучим телосложением, что его не могла долго вынести ни одна лошадь). Но даже этим несгибаемым воинам пришлось уходить, когда к Парижу со всем своим войском подошел сам Карл Толстый. После этого события набегам на столицу Франции был положен конец. А Рольф Пешеход в 911 году подписал договор, согласно которому в обмен на верную службу и принятие христианства получал земли Нормандии в вечное владение и становился вассалом короля Франции. Рольфу был пожалован титул герцога Нормандского, он стал основателем Нормандской династии, которая позднее правила в Англии. Рассказывали, что, гордый Рольф, принося вассальную присягу, должен был поцеловать стопу короля, но не стал преклонять колени, а, схватив короля за ногу, притянул ее к своим губам, отчего король упал на спину и сильно ушибся.

Фото: Global Look Press Крещение Ролло в Руане в 911 году

Нормандия была не единственным государством викингов. В 862 году новгородские бояре, уставшие от усобиц, пригласили править конунга Рерика Ютландского из древнего рода Скъелдунгов, по преданию ведущих род от бога Одина. На Руси Рерик превратился в Рюрика и стал не только основателем династии, но и первым правителем древнерусского государства. Уже следующий князь, Олег (Хельг) Новгородский завоевал большую часть Руси и установил новую столицу в Киеве. Еще несколько поколений русские князья носили скандинавские имена и несколько столетий поддерживали самое тесное общение со своими родственниками в Швеции и Норвегии.

В 1042 году нормандский отряд под предводительством трех братьев де Готвилей захватил в южной Италии графство Апулия. В конце века Роберт де Гвискар подчинил Калабрию, приняв титул герцога. А его брат, Роже де Гвискар, захватил Сицилию, где в 1130 году было основано Сицилийское королевство. В конце XII века династия Гвискаров пресеклась и Сицилийское королевство со столицей в Неаполе, объединившее все владения викингов в Италии, досталось немецким императорам из дома Гогенштауфенов.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Роберт де Гвискар и Роже де Гвискар

Викинги сражались и жили в Византии, их военные экспедиции доходили до Персии на востоке и Северной Америки на западе. Они открыли и заселили два северных острова — Исландию и Гренландию. А тогда, как мы знаем, продолжался климатический оптимум, поэтому эти ныне холодные земли в океане были покрыты густой цветущей зеленью.

Но всему приходит конец. В XII веке климат опять резко сменился. В Скандинавии снова похолодало, и она уже не могла поддерживать значительное население. Люди стали покидать родину, чтобы найти свою судьбу на полях сражений. Численность жителей в Норвегии, Швеции, Дании резко упало, поэтому и набеги викингов прекратились сами собой. А немногочисленные оставшиеся жители вернулись к земледелию, охоте и рыбной ловле. Так завершилась эпоха викингов — одно из самых величественных и страшных времен в истории Европы.