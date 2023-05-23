«Остановить Зеленскиманию»: Макрона обвинили в помешательстве на Украине Политик Филиппо: помешательство Макрона на Зеленском обходится Парижу слишком дорого

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо на своей странице в Twitter заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон помешан на украинском лидере Владимире Зеленском. По мнению политика, это приводит к негативным последствиям для Парижа. Он пояснил, что увлечение французского президента украинским лидером «дорого обходится стране».

Все эти выходки Макрона и Зеленского обходятся нам слишком дорого. Дорого в деньгах и дорого в репутации и международном влиянии! Остановить Макрона, остановить Зеленскиманию и быстро освободить Францию и мир! — написал Филиппо.

Пользователи прокомментировали пост политика и пошутили, что Макрон и Зеленский претендуют на звание «главная пара года».

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что украинский коллега Владимир Зеленский не пришел на встречу с ним, которая была запланирована на полях саммита G7 в Хиросиме. По его словам, он расстроился, поскольку ждал этой встречи. Он добавил, что «Зеленский взрослый», а значит, понимает свои действия. Газета Financial Times ранее сообщала, что Лулу да Силву уговаривал провести встречу с Зеленским на саммите президент Франции Эммануэль Макрон.