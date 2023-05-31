«Они уже здесь»: в США сделали неожиданное заявление по инопланетянам Американский ученый Нолан: инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь, пишет Daily Mail. По словам ученого, вероятность того, что разумные существа посещали нашу планету составляет «составляет сто процентов». Он допустил, что люди, которые сталкивались с инопланетянами могли попросту не осознать то, что перед ним существо с другой планеты.

Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных? — сказал Нолан.

Он признался в том, что существуют люди, которые занимаются «программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов». Нолан отметил, что даже небольшой кусок знаний, полученный в результате таких исследований, может привести к технической революции человечества. В статье отмечается, что Нолана привлекало ЦРУ для расследования «гаванского синдрома» и анализа «материалов, предположительно оставленных НЛО».

В апреле директор управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO) в Пентагоне Шон Килпатрик заявил, что случаи появления неопознанных летающих объектов (НЛО), фиксируемые США, до настоящего времени не свидетельствуют о наличии внеземной жизни, но могут включать иностранных участников. Он отметил, что в настоящее время его управление отслеживает 650 случаев и летом будет представлен отчет по итогам первого года работы AARO.