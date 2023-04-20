В США рассказали, как продвигаются поиски внеземной жизни Пентагон: США пока не нашли доказательств внеземной жизни при исследовании случаев НЛО

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Случаи появления неопознанных летающих объектов (НЛО), фиксируемые США, до настоящего времени не свидетельствуют о наличии внеземной жизни, но могут включать иностранных участников. Об этом заявил директор управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO) в Пентагоне Шон Килпатрик, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что в настоящее время его управление отслеживает 650 случаев и летом будет представлен отчет по итогам первого года работы AARO.

В нашем исследовании AARO не обнаружило достоверных свидетельств инопланетной активности, внеземной технологии или объектов, которые бросают вызов известным законам физики, — сказал Килпатрик.

Он также добавил, что для части случаев появления НЛО в ведомстве так и не нашли объяснения, однако некоторые инциденты свидетельствуют об участии «иностранных сил».

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что наша планета может быть объектом внешнего наблюдения, однако земляне ещё не настолько технологичны и нет того понимания науки, чтобы в полной мере это осознать.

В свою очередь уфолог Юрий Сенькин заявил, что люди, обладающие нестандартным мышлением, выходящим за рамки «нашей реальной, серой действительности», могут быть инопланетянами. Эксперт считает, что к представителям внеземной цивилизации могли принадлежать изобретатель Никола Тесла, учёный Стивен Хокинг, а также основатель и ныне покойный глава Apple Стив Джобс.