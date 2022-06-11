Рогозин предположил, что за нашей планетой могут наблюдать извне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что наша планета может быть объектом внешнего наблюдения, однако земляне ещё не настолько технологичны и нет того понимания науки, чтобы в полной мере это осознать, такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».

Земная цивилизация является объектом внешнего наблюдения, но человеческих технологий и понимания науки недостаточно для того, чтобы это в полной мере осознать и понять, — сказал гендиректор российской госкорпорации.

Глава российской госкорпорации добавил, что является сторонником идеи о внеземной жизни. По мнению Рогозина, человечество не может расширить пределы обзора космического пространства за границы расширяющегося универсума. Именно там, предполагает директор Роскосмоса, могут находиться иные миры.

Ранее уфолог Юрий Сенькин заявил, что люди, обладающие нестандартным мышлением, выходящим за рамки «нашей реальной, серой действительности», могут быть инопланетянами. Эксперт считает, что к представителям внеземной цивилизации могли принадлежать изобретатель Никола Тесла, учёный Стивен Хокинг, а также основатель и ныне покойный глава Apple Стив Джобс.