Уфолог рассказал, как вычислить инопланетянина рядом с собой

Люди, обладающие нестандартным мышлением, выходящим за рамки «нашей реальной, серой действительности», могут быть инопланетянами, уверен уфолог Юрий Сенькин. К представителям внеземной цивилизации могли принадлежать изобретатель Никола Тесла, учёный Стивен Хокинг, а также основатель и ныне покойный глава Apple Стив Джобс, добавил Сенькин. По его мнению, все они обладали «нечеловеческим мышлением».

В разное время люди считали Теслу человеком из другого мира. Сейчас мы уже привыкли к этой мысли, а в то время он заставлял задуматься людей о том, откуда он берёт свои технологии и как он их придумывает. Это был признак того, что он не от мира сего, — сказал уфолог в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, Джобс был очень похож на Теслу, он также обладал «инопланетным» мышлением. Уфолог также отметил изучавшего чёрные дыры Стивена Хокинга. Он подчеркнул, что учёный был последователем ряда спорных идей.

В какой-то степени, я могу сказать, что такие люди могут быть не похожи на нас, относится к нашему виду, но иметь «инопланетное» мышление. Вспомните Стивена Хокинга, который изучал чёрные дыры, был последователем в некоторой степени спорных идей. Факт налицо — он обладал «нечеловеческим» мышлением, — убеждён Сенькин.

Уфолог добавил, что «нейронная сеть мозга» этих людей была с самого рождения устроена по-другому и вся их жизнь складывалась «согласно их матрице».

Эти люди мыслят совершенно по-другому. Например, они могут смотреть на войны свысока, в масштабах вечности, мол, это локальный конфликт, вы же человечество, — считает специалист.

Ранее Сенькин рассказал, что инопланетяне живут на Земле, но они «не такие, как мы себе представляем», поскольку не созданы по образу человека.