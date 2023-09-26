Одна ракета уничтожает лучшие танки Запада: почему ВСУ боятся ПТРК «Корнет» ВС России массово уничтожают лучшие западные танки ракетой «Корнет»

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

«Корнет»

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» массово уничтожают лучшие западные танки в зоне СВО, сообщает американский журнал Military Watch Magazine. Что известно о российском оружии, которое выводит из строя технику Вооруженных сил Украины (ВСУ)?

Что говорят о ПТРК «Корнет» американские журналисты

Авторы журнала Military Watch Magazine обратили внимание, что различные варианты противотанковой управляемой ракеты «Корнет» способны нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2, даже с самой сильной броней.

«Танки Leopard 2, включая современные варианты Leopard 2A6, понесли значительные потери на Украине с начала наступления украинских войск на российские позиции в начале июня, при этом среди более старых Leopard 2A4 и Leopard 1 они были еще более значительными», — говорится в публикации.

По мнению журналистов Military Watch Magazine, ПТРК «Корнет» способны обезвредить любой танк, изготовленный на Западе. Авторы публикации обосновали такой вывод недавним уничтожением британского танка Challenger 2 на Украине российской армией с помощью «Корнета».

«Это значимая победа для системы, которую используют в основном в качестве переносного оружия, но иногда устанавливают и на легкие транспортные средства», — указали в материале.

Журналисты подчеркнули, что способность «Корнета» полностью нейтрализовать подобную технику вызовет серьезную обеспокоенность среди стран — членов НАТО.

Почему «Корнет» способен ликвидировать любой танк НАТО

ПТРК «Корнет» — один из самых эффективных видов оружия, применяемых российской армией в спецоперации на Украине. Он может поражать бронетехнику, инженерные сооружения и даже беспилотники.

Военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru заявил, что снаряды комплекса обладают повышенной бронепробиваемостью и могут поразить практически любую цель.

«„Корнет“ уничтожит все, любую цель: танк, БТР, катер, автомобиль, вертолет, если попадет. Полуметровую кирпичную кладку разнесет на ура, бетонные перекрытия, укрепления. Кумулятивная струя — серьезная вещь. Обычно хватает одной ракеты, но вторая добьет любой танк сто процентов. Заявленная бронепробиваемость — 1400 мм брони, никакой бетон ракету не сдержит», — объяснил эксперт.

По словам Алексея Леонкова, слабым местом британского танка Challenger 2 является боковая проекция, и об этом прекрасно знают российские военнослужащие, которые уничтожают данные машины в зоне СВО.

«Неуязвимых танков не бывает. У каждого есть зоны, куда нужно пробивать, и об этом знают. Самая известная зона — боковая проекция. Несмотря на то что там может быть установлена дополнительная защита, существуют тандемные боеприпасы, которые срабатывают на этой защите и зарядом прожигают бронь, происходит подрыв. 14 танков направили, минус два, осталось 12», — сказал Леонков NEWS.ru.

Также эффективность ПЗРК «Корнет» признали в Китае. Сотрудник спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в материале для издания Sohu сообщил, что российский комплекс «Корнет» отличается особой мощью, которую он показал в результате поражения британского танка Challenger 2 в зоне проведения спецоперации.

«Challenger 2 называли богом войны, однако, когда он вышел на поле боя, он был опозорен. Что же уничтожило Challenger 2? Российский „Корнет“», — подчеркнул журналист.

Что известно об уничтожении западных танков в зоне СВО

23 сентября командир разведгруппы ВС РФ с позывным Легенда сообщил, что в зоне СВО был ликвидирован танк Leopard с экипажем, состоявшим из солдат бундесвера.

«Когда мы остановили их очередной „мясной“ штурм и заптурили (уничтожили при помощи ПТУР. — NEWS.ru) Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять „языка“. И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать „нихт шиссен“ (не стреляйте. — NEWS.ru)», — отметил он.

10 сентября председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ оставили ржаветь на поле боя в Запорожской области подбитые британские танки Challenger 2.

«Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь», — пояснил он.

8 сентября стало известно, что ВС РФ уничтожили второй танк Challenger 2 в Запорожской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«[Танков Challenger 2] порядка семи штук. Наши „птички“ видят их. Четыре стоят сейчас под Степногорском, два в Орехове. А два вот вышли, по ним отработали „Корнетом“», — рассказал Балицкий.

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