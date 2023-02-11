Опубликованы кадры попадания молнии в голову статуи Христа в Рио-де-Жанейро

Фото: Социальные сети

В голову статуи Христа-Искупителя, расположенной на вершине горы Корковаду в бразильском Рио-де-Жанейро, ударила молния. Момент попадания молнии очевидцы выложили в социальных сетях. Статуя считается символом города и в 2007 году была неофициально избрана одним из новых семи чудес света.

В ночь на 6 февраля в юго-восточной части Турции и в Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, унесшее жизни десятков тысяч людей и разрушившее десятки тысяч домов и строений. На 11 февраля список погибших в обеих странах превышает 24 тысячи человек. В одной лишь Турции погибли 22 327 человек, свыше 80 тысяч получили ранения.

В турецком Искендеруне после землетрясений море вошло в город и залило улицы. По мнению геологов, стоит тектонической плите опуститься или подняться, уровень моря меняется. Они подчеркивают, что берег вообще не стоит на месте нигде и медленно меняется, просто люди этого не видят, землетрясение делает такие изменения мгновенными: что случилось бы за столетия, происходит за минуты.

Президент США Джо Байден считает, что изменения в климате ― гораздо большая угроза для всего человечества, чем ядерная война.

Между тем газета The Indepent сообщила, что европейский регион может оказаться в катастрофической ситуации из-за грядущей засухи. Такой катаклизм мешает наполненности грунтовых вод, а это обстоятельство разрушает среду обитания животных, вредит сельскому хозяйству и вызывает острый энергодефицит в стране.