Обострение болезни: ООН наблюдает рост антисемитизма во всём мире

Почти половина жителей мира никогда не слышали или имеют весьма смутное представление о холокосте — катастрофе европейских евреев накануне и в годы Второй мировой войны. И это невежество подпитывает рост антисемитских настроений в разных странах. С таким предупреждением выступил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш во вторник по случаю Дня памяти жертв холокоста . Он призвал мировое сообщество твёрдо противостоять любым проявлениям ненависти, в том числе направленной против евреев.

Чем моложе люди, тем меньше они осведомлены об уничтожении нацистами шести миллионов евреев, то есть третьей части всего этого народа, подчеркнул генсек ООН. По его мнению, современный антисемитизм проистекает в том числе и от незнания новыми поколениями истории, поэтому борьба с этим злом возможна только через обучение молодёжи.

Правительства всех стран обязаны образовывать население, рассказывать об ужасах холокоста,—заявил Гутерриш, выступая накануне Дня памяти жертв холокоста на поминальной службе в нью-йоркской синагоге Park East.

День памяти отмечается ООН 27 января с 2005 года. В этот день в 1945 году советские войска освободили нацистский лагерь смерти Освенцим-Биркенау в Польше.

Гутерриш напомнил, что антисемитизм является самой древней и долгоживущей формой расовой и религиозной ненависти в мире. Выжив, несмотря на разгром гитлеровской Германии и осуждение нацистской идеологии, этот феномен снова поднял голову в XXI веке.

Причем случаи осквернения еврейских кладбищ, нападения на синагоги и прочие проявления антисемитизма происходят всё чаще и в демократических странах. В таких государствах, как Венгрия (которая была союзницей нацистской Германии), Польша и Франция (которые сами были жертвами нацистов) антисемитизм всё отчетливее перестает быть чем-то, о чём в приличном обществе не говорят.

Среди современных «высокотехнологических» проявлений антисемитизма Гутерриш назвал попытки объявить холокост «теорией заговора» или приуменьшить масштабы катастрофы.

Из-за видимого невооружённым глазом роста ксенофобских и антисемитских настроений в обществе всё больше евреев, особенно молодёжи, за пределами собственно Израиля опасаются открыто выражать свою национальную или религиозную идентичность. Например, указал генсек ООН, молодые евреи избегают носить в общественных местах кипу (традиционный иудейский головной убор).

Lidia Veles/NEWS.ru

Чем меньше остаётся живых свидетелей холокоста, тем стремительнее нарастают темпы отрицания этого исторического факта, подчёркивает представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан. Он привёл данные, что 46% жителей Земли вообще никогда не слышали про геноцид евреев в 1938–1945 годах.

Подобные проявления встречаются не только на бытовом, но и на государственном уровне.

Так, 20 января 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию A/76/L.30, в которой отрицание факта холокоста названо неприемлемым. Резолюция призывает все страны мира, а также социальные сети, активно бороться с антисемитизмом и искажением истории холокоста.

При этом представитель Ирана заявил, что его страна не имеет отношения к данной резолюции. Он высказался в том духе, что «израильский режим сам использует расистскую практику в течение 70 лет» и «применяет жестокие репрессии, этнические чистки, блокаду и выселения в отношении палестинцев».

Темы холокоста, антисемитизма, антисионизма сильно перепутаны в современном мире, эта путаница находит отражение даже в резолюциях ООН, сказал NEWS.ru сопредседатель Центра «Холокост», профессор РГГУ Илья Альтман.

Резолюция ООН от 20 января впервые увязывает рост антисемитизма с отрицанием холокоста. Но всё же я бы не стал напрямую выводить рост антисемитизма или антиизраилизма в мире с низкой осведомлённостью людей. Что здесь нет прямой связи, видно хотя бы потому, что среди тех, кто знает про катастрофу, антисемитов вряд ли сильно меньше, чем среди тех, кто о ней не осведомлён. Илья Альтман Сопредседатель центра «Холокост» Сопредседатель центра «Холокост»

Примерно каждый третий из тех, кто знает про холокост, тем не менее верит в то, что его ужасы намеренно преувеличиваются евреями в корыстных интересах. Об этом тоже говорил посол Израиля при ООН Гилад Эрдан.

То же самое касается цифр об осведомлённости населения мира о холокосте, которые можно интерпретировать в обе стороны, в зависимости от намерений того, кто их цитирует, продолжает Альтман.

Это как «стакан наполовину пуст или наполовину полон». Да, можно сожалеть о том, что 46%​ населения плохо или ничего не знают о катастрофе европейского еврейства. Но с другой стороны, в истории не так много фактов, о которых осведомлены 54%! Можно говорить, что холокост это событие, о котором знает больше всего людей в мире, — говорит он.

По мнению эксперта, принципиальный разворот от признания евреев как народа жертвой к возвращению обвинений в их адрес произошёл в 1967 году, когда Израиль вышел победителем из Шестидневной войны с арабской коалицией. Антиизраильская риторика проигравших была подхвачена сперва советской пропагандой, а через неё перекочевала в левые круги западных интеллектуалов (в том числе, как это ни парадоксально, в самом Израиле).

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Хотя советская пропаганда давно почила в бозе, вброшенный ею антиизраильский вирус продолжает циркулировать уже самостоятельно, и антисионистские заявления различных профессоров, опускаясь на уличный уровень, неминуемо приобретают характер антисемитских настроений.

Это вообще большая ошибка — стремиться использовать исторический факт, холокост, в качестве инструмента современной политики. Ведь некоторые политики, в том числе на весьма высоком уровне, обвиняют в организации холокоста самих лидеров сионистского движения того времени, — заключает Альтман.

В октябре 2021 года тогда ещё канцлер ФГР Ангела Меркель тоже высказывала опасения, что антисемитизм вновь поднимает голову в Европе, хотя, казалось бы, Нюренбергский процесс вбил осиновый кол в могилу этой расистской идеологии. Она тогда заявила, что немцы продолжают нести ответственность за уничтожение шести миллионов евреев и продолжат нести эту ответственность в будущем.

По данным Всемирной сионистской организации и агентства «Сохнут», 2021 год стал худшим за десятилетие по количеству антисемитских проявлений в мире. В прошлом году ежедневно сообщалось о 10 нападениях на евреев, при этом половина случаев пришлась на страны Европы.

С другой стороны, некоторые современные иудейские авторитеты считают неприемлемой и практику, когда те или иные группы диссидентов сравнивают себя с жертвами холокоста. К примеру, на недавнем митинге противников вакцинации в американском штате Канзас его участники надели жёлтые звёзды, намекая, что вводимые для ковид-диссидентов ограничения сравнимы с репрессиями нацистов против евреев.

Проведение подобных аналогий искажает суть холокоста. Жёлтая звезда на одежде, использованная после 1945 года, оскорбляет память тех, для кого она была знаком унижения и смерти, — считает главный раввин синагоги East Park Артур Шнайер.

В декабре 2021 года Генассамблея ООН в очередной раз приняла резолюцию A/C.3/76/L.57/Rev.1 «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Против проголосовали только США и Украина.