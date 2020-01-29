https://static.news.ru/photo/a2d8b9f8-4280-11ea-baf7-fa163e074e61_660.jpg Иван Франко Фото: Wikimedia

На сайте Нобелевского комитета в информации об Иване Франко, номинированном на премию в начале XX века, страной проживания украинского поэта и писателя указали Российскую Федерацию. Этот факт возмутил жителей Незалежной, в частности, директора музея Франко во Львове Богдана Тихолоза.

Мужчина отметил , что внимание на неточность обратил один из пользователей социальной сети Facebook.

На официальном сайте Нобелевского комитета Франко вдруг стал гражданином... Российской Федерации!!! Именно так определена страна (country), откуда родом был номинант, в базе данных номинаций на премию по литературе в 1916 году, — написал Тихолоз в посте.

Он подчеркнул, что информацию об этом каждый может проверить самостоятельно. Тихолоз пояснил, что ни Россия, ни Российская империя никогда не была страной проживания Ивана Франко. Эксперт добавил, место проживания публициста по формальным критериям стоит указывать как Австрия, в настоящее время — Украина, так как Франко жил в королевство Галиции и Лодомерии.

Ранее NEWS.ru писал, что украинское посольство в Лондоне потребовало от британской полиции исключить трезубец, изображённый на гербе страны, из списка экстремистских символов и публично извиниться перед Украиной. Великобритания извиняться не стала, однако знак трезубца из учебника экстремистских символов исключила.