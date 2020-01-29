На сайте Нобелевского комитета в информации об Иване Франко, номинированном на премию в начале XX века, страной проживания украинского поэта и писателя указали Российскую Федерацию. Этот факт возмутил жителей Незалежной, в частности, директора музея Франко во Львове Богдана Тихолоза.
Мужчина
На официальном сайте Нобелевского комитета Франко вдруг стал гражданином... Российской Федерации!!! Именно так определена страна (country), откуда родом был номинант, в базе данных номинаций на премию по литературе в 1916 году, — написал Тихолоз в посте.
Он подчеркнул, что информацию об этом каждый
Ранее NEWS.ru писал, что украинское посольство в Лондоне потребовало от британской полиции исключить трезубец, изображённый на гербе страны, из списка экстремистских символов и публично извиниться перед Украиной. Великобритания извиняться не стала, однако знак трезубца из учебника экстремистских символов исключила.
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