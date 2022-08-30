«Больше не ждут»: Нидерланды поддержали запрет на выдачу виз россиянам Глава МИД Хукстра: Нидерланды поддержат запрет на выдачу туристических виз россиянам

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Российских туристов больше не ждут в Европе, и им больше не требуется получать визу, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в интервью RTL Nieuws. В ближайшие дни министры иностранных дел европейских стран обсудят в Праге вопрос о том, следует ли вводить запрет на въезд российских туристов.

В Европе мы будем выступать за отказ от туристических виз. Мы проводим четкое различие между туристическими визами и другими визами. <...> Мы хотели бы провести различие между российским государством и его гражданами. В то же время мы видим, что подавляющее большинство людей, которые приезжают сюда, прибывают, чтобы тратить деньги на П. К. Хофтстраат (торговая улица в Амстердаме. — NEWS.ru). Часто это богатые русские, которые также регулярно связаны с режимом, — высказался Хукстра.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия может приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией. Министр предложила проверять при выдаче визы, на каком основании была подана заявка и какова близость заявителя к российскому правительству.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что идея ряда стран Евросоюза о запрете выдачи шенгенских виз россиянам — серьезное решение, направленное непосредственно против российских граждан. По его словам, если оно будет принято, РФ даст тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать ее интересам.