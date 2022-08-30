Германия приостановила облегченный визовый режим с Россией Бербок: Германия приостанавливает облегченный визовый режим с Россией

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Германия приостанавливает соглашение об облегчении визового режима с Россией, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, переедает агентство NDR. Теперь, по словам министра, при выдаче визы страны Евросоюза будут проверять, на каком основании была подана заявка , и какова близость заявителя к российскому правительству, прежде чем выдавать ее.

Германия приостанавливает соглашение об облегчении визового режима с Россией, — заявила глава МИД.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что идея ряда стран Евросоюза о запрете выдачи шенгенских виз россиянам — серьезное решение, направленное непосредственно против российских граждан По его словам, если оно будет принято, РФ даст тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать ее интересам.

За полный запрет выдачи россиянам шенгенских виз выступают страны Балтии, Польша и некоторые другие члены ЕС. В то же время Германия и Франция такую инициативу не поддерживают. Против данной меры высказался и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее издание Politico отметило, что ярые противники России получают все более прохладные ответы от других стран сообщества на призывы усиливать ограничения, включая введение запрета на выдачу виз всем гражданам РФ.