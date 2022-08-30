Песков анонсировал ответ в случае запрета выдачи россиянам шенгенских виз Песков: на запрет выдачи шенгенских виз россиянам Москва даст ответ, наилучшим образом отвечающий ее интересам

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Идея ряда стран Евросоюза о запрете выдачи шенгенских виз россиянам – серьезное решение, направленное непосредственно против российских граждан, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, если оно будет принято, РФ даст тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать ее интересам, передает РИА Новости.

Будем очень внимательно наблюдать. Это очень серьезные решения, которые могут быть направлены непосредственно против наших граждан, и, конечно, без ответа подобные решения оставаться не могут априори <...> в любом случае, отвечая, мы будем делать это так, чтобы это наилучшим образом из имеющихся соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан, — цитирует Пескова агентство.

За полный запрет выдачи россиянам шенгенских виз выступают страны Балтии, Польша и некоторые другие члены ЕС. В то же время Германия и Франция такую инициативу не поддерживают. Против данной меры высказался и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее издание Politico отметило, что ярые противники России получают все более прохладные ответы от других стран сообщества на призывы усиливать ограничения, включая введение запрета на выдачу виз всем гражданам РФ. Предполагается, что власти ЕС могут лишь замедлить процесс выдачи виз россиянам и сделать его более дорогостоящим.