Politico: В ЕС могут замедлить процесс выдачи виз россиянам

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Вместо полного запрета на выдачу виз гражданам России в Евросоюзе могут лишь замедлить процесс их оформления и сделать его более дорогим, пишет издание Politico. Обсуждать «визовый вопрос» главы МИД сообщества будут в ходе неформальной встречи в Праге 30–31 августа.

Издание отмечает, что ярые противники России получают все более прохладные ответы от других стран сообщества на призывы усиливать ограничения, включая введение запрета на выдачу виз всем гражданам РФ. Даже эта идея встречается в ЕС без особого энтузиазма, не говоря о более жестких мерах.

Ожидается, что министры просто достигнут политического соглашения, по сути, замедлить процесс выдачи виз россиянам и сделать его более дорогостоящим, — говорится в публикации.

В статье также указывается, что Германия и Франция накануне встречи министров распространили среди членов ЕС призыв не вводить полный запрет на выдачу виз лицам, которые не связаны с российскими властями. В Берлине и Париже считают, что это только оттолкнет тех россиян, которые пока еще лояльно настроены к Западу. Этот призыв вызвал негодование у сторонников жестких мер, в частности, у главы правительства Эстонии Каи Каллас, которая заявила, что запрет на выдачу виз – это «то, что вредит России», но «не вредит европейской стороне».

Ранее против идеи полного запрета на визы для граждан России высказался глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он допустил, что ограничение может быть введено в отношении крупных российских бизнесменов, но не простых людей.