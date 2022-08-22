Боррель не поддержал идею запрета на визы для россиян

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Жозеп Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель высказался против идеи полного запрета на визы для граждан России. В ходе пресс-конференции, которая транслировалась Европейской службой внешних связей в Twitter, он указал, что ограничения можно ввести лишь в отношении крупных российских бизнесменов, но не простых людей. Он добавил, что «желающим покинуть РФ необходимо предоставить такую возможность».

Это крайне противоречивое предложение. Некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, другие не собираются это поддерживать. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам плохая идея. Нам надо действовать более выборочно, — сказал Боррель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть границы для россиян на год, чтобы «увидеть результат». По его словам, эта мера для граждан РФ — самые значимые санкции и они начнут оказывать влияние на решения его российского коллеги Владимира Путина, что может положить конец конфликту. Позднее ряд стран ЕС согласились с заявлением украинского лидера и выразили готовность ввести визовый запрет.

Главы МИД стран Евросоюза 31 августа обсудят на встрече в Праге способы по ограничению выдачи виз гражданам России. Речь может идти о внесении изменений в шенгенский визовый кодекс. При этом руководители дипведомств не готовы пойти на полный запрет выдачи въездных документов, обсуждаться будут исключительно ограничения.