https://static.news.ru/photo/ff99b99e-526b-11ea-8761-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/Global Look Press

Власти Нидерландов не стали комментировать появление новых данных о катастрофе малайзийского Boeing 777, который разбился на территории Донбасса летом 2014 года. Следственная группа по делу о крушении считает, что по самолёту была выпущена ракета из зенитной установки «Бук», что и привело к трагедии.

Публикация с новой информацией о случившемся появилась на платформе для независимых репортёров Bonanza Media. В ней, со ссылкой на данные голландской разведки, сообщается, что в районе падения самолёта в момент ЧП не было ни одного ЗРК «Бук», для которого лайнер был бы досягаем.

В пресс-службе нидерландской прокуратуры в ответ на запрос РБК заявили , что все оценки и комментарии по поводу новых доказательств по делу или вскрывшихся обстоятельств прокуратура будет давать только в зале суда. При этом в западном прессе, ссылающейся на прокуратуру Нидерландов, отмечается, что в ведомстве «считают публикацию новой информации давлением на работу органа».

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.

Расследует трагедию Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. ССГ в июне 2019 года нашла четырёх людей, которые могут быть причастны к авиакатастрофе, писал NEWS.ru. Суд должен начаться в марте 2020 года. По делу проходят трое граждан России и один украинец. По данным ССГ, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.