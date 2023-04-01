Небензя напомнил США о выходе Вашингтона из совместных договоров Небензя указал в Совбезе ООН на факты выхода США из договоров по контролю над вооружениями

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Постпред России при ООН Василий Небензя

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления в Совете Безопасности привел примеры одностороннего выхода США из договоров в сфере контроля над вооружениями, передает РИА Новости. Он напомнил о том, что Вашингтон в 2003 году в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне. Небензя также указал на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Не остановила Вашингтон от подрыва важнейших договоренностей по иранской ядерной программе и резолюция СБ ООН 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли в одностороннем порядке в 2018 году. Применительно к международным договоренностям в сфере нераспространения ОМУ напомним также, что США отказались от ратификации ДВЗЯИ, до сих пор не выполнили своих обязательств в рамках КЗХО, а также блокируют укрепление режима КБТО, препятствуя принятию юридически обязывающего протокола с эффективным механизмом проверки, — сказал Небензя.

Дипломат отметил, что США также собственными действиями свели на нет действие Договора по открытому небу (ДОН), из которого они в 2020 году в одностороннем порядке вышли.

21 февраля российский президент Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он отметил, что речь не идет о выходе из договора. Для возврата к диалогу с США потребуются разъяснения о военных намерениях Парижа и Лондона, добавил Путин.