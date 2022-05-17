«Не видел никаких трупов»: британский наёмник рассказал о поездке в Бучу RT: попавший в плен британский наёмник рассказал, что не видел никаких трупов в Буче

Фото Dominic Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский наёмник Эндрю, который приехал на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ и сдался в плен, рассказал RT об отправке на окраины Бучи после того, как оттуда ушли русские войска. По его словам, отряд наёмников был на окраинах Бучи «где-то 3–5 апреля» и следов сражения на местности не обнаружил.

Лично я не видел никаких трупов, ничего подобного. Всё выглядело нетронутым, — сказал Эндрю.

В начале апреля в иностранных СМИ распространились снимки и видео из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией. В ведомстве отметили, что заявления Киева появились спустя четыре дня после отхода российских войск из города.

В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью Associated Press, что провокацию в Буче организовали англичане, прибывшие из Львова. По его словам, они вели съёмку происходящего, после чего распространили отснятый материал. Глава белорусского государства отметил, что у него имеются номера автомобилей, в которых ехали англичане, и эти номера были переданы руководству России.