Названа причина начала новой войны в Европе

Из-за отсутствия у НАТО внятных целей на европейском континенте может начаться масштабный вооружённый конфликт, заявил профессор истории Католического университета Америки Майкл Киммедж в своей статье для Foreign Affairs. Он отметил, что альянс колеблется между наступлением и обороной.

Сегодня альянс превратился в рыхлого и мешковатого монстра из 30 стран. НАТО всё чаще колеблется между наступлением и обороной и участвовала в военных действиях в Сербии, Афганистане и Ливии. Гигантский охват и мутность целей рискуют втравить НАТО в масштабную европейскую войну, — написал Киммедж.

По его мнению, структура оказалась бессмысленной для восточной Европы по окончании холодной войны. Профессор добавил, что НАТО в настоящее время неуклюже и бессистемно растягивается по всему региону. При этом единственной возможностью альянса выстоять в современных реалиях называется отказ расширения и переосмысление архитектуры безопасности Центральной и Восточной Европы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расширение сил альянса началось после присоединения Крыма в 2014 году для сдерживания России. По его словам, организация развила свою активность до уровня, превышающего мощности на момент окончания холодной войны.