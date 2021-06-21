Названа дата выхода статьи Путина о нападении гитлеровской Германии на СССР
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
19:19, 21 июня 2021
Владимир ПутинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Статья президента России Владимира Путина о 80-летии нападения гитлеровской Германии на СССР будет опубликована в немецком издании Die ZEIT 22 июня. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе издательства.
Текст выйдет завтра, — подтвердили в пресс-службе издательства.
Ранее стало известно, что Путин подготовил статью, которая посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.
Путин заявил, что Россия всё чаще сталкивается с попытками оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны. Он отметил, что чем сильнее и самостоятельнее Россия, чем последовательнее отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны её ослабить, дискредитировать ценности, объединяющие общество, извратить то, на чём воспитываются новые поколения граждан.