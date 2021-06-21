Названа дата выхода статьи Путина о нападении гитлеровской Германии на СССР

Статья президента России Владимира Путина о 80-летии нападения гитлеровской Германии на СССР будет опубликована в немецком издании Die ZEIT 22 июня. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе издательства.

Текст выйдет завтра, — подтвердили в пресс-службе издательства.

Ранее стало известно, что Путин подготовил статью, которая посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Путин заявил, что Россия всё чаще сталкивается с попытками оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны. Он отметил, что чем сильнее и самостоятельнее Россия, чем последовательнее отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны её ослабить, дискредитировать ценности, объединяющие общество, извратить то, на чём воспитываются новые поколения граждан.