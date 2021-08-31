США предостерегли от дружбы с «воинствующей» Украиной

Поддержка «воинствующей» Украины является для США неразумной и опасной. Такое мнение высказал обозреватель американского издания National Interest Тед Карпентер.

Он написал, что агрессия Украины по отношению к России делает её опасным союзником. По его словам, такое смелое поведение обусловлено уверенностью в том, что Украину при необходимости поддержат США и НАТО.

Хуже слабого и уязвимого клиента в области безопасности только слабый и уязвимый клиент, стремящийся проводить агрессивную политику. При этом он не обладает достаточными военными ресурсами, а лишь полагается на поддержку со стороны своего могущественного благодетеля, — считает Карпентер.

Карпентер добавил, что вступление Киева в НАТО опасно ещё и тем, что Киев сможет с лёгкостью выдать любой военный инцидент за акт агрессии со стороны Москвы. Он посоветовал Вашингтону «оторвать» от себя Украину.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что не рассматривает Украину в качестве угрозы для России и не хотел бы размышлять на эту тему.