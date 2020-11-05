Нарышкин: Запад пробует на Белоруссии методы дестабилизации РФ

https://static.news.ru/photo/c83a8c90-2005-11eb-bd05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Сложная политическая обстановка в Белоруссии является следствием действий Запада, который отрабатывает методы дестабилизации для последующего применения их в отношении России. В этом убеждён глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Ну это очевидно — то, что наши западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Белоруссии на Российскую Федерацию. Но, признаться, каких-то инноваций в Белоруссии отмечено не было. Технологии цветных революций известны давно и применялись последние два-три десятка лет во многих странах мира, — приводит слова Нарышкина РИА Новости.

В Белоруссии, напомним, продолжаются протесты против результатов президентских выборов в августе. По официальной информации, действующий глава государства Александр Лукашенко переизбрался на шестой срок, с большим отрывом опередив оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Нарышкин в сентябре выступил с заявлением, где, в частности, подчеркнул, что ключевую роль в белорусских событиях играют США. Именно Штаты пытаются организовать цветную революцию в стране, работая для этого с Тихановской и другими лидерами оппозиции. Нарышкин отмечал, что они проходят подготовку в странах Балтии, в Польше, Грузии и на Украине под руководством инструкторов из ЦРУ и Пентагона. Госдеп США также работает над подключением к протестам радикальных белорусских националистов.

СВР полагает, что американцы учитывают и религиозный фактор, стараясь столкнуть белорусских православных христиан с католиками. В этой ситуации Запад ждёт мер со стороны Минска в отношении Римско-католической церкви. Тогда антиправительственные настроения среди католиков Белоруссии усилятся.

В США, между тем, продолжается подсчёт голосов за кандидатов в президенты страны. Как писал NEWS.ru, Секретная служба начала подготовку к выступлению демократа Джо Байдена — ожидается, что он объявит себя победителем.