На Украине оправдались за провал контрнаступления Замглавы МИД Украины Мельник: у Киева недостаточно западных танков для контрнаступления

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Танк Leopard 2

Замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что полученных 50–60 танков от западных стран не хватит для контрнаступления, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он подчеркнул, что российские военные способны ежедневно производить или приводить в боеспособность до 10 танков. По словам Мельника, такой расклад не позволит Киеву добиться преимущества на поле боя.

У нас сейчас приблизительно 50–60 танков с Запада, но русские <...> способны ежедневно производить или приводить в боеспособность до 10 танков, — сказал Мельник.

Он добавил, что у Запада не должно быть красных линий в вопросе поставок военной техники Украине.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование стягивает западную бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. Он уверил, что ВСУ могут попытаться организовать наступление.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также высказал предположение, что украинские войска могут начать контрнаступление сразу по нескольким направлениям, часть ударов будет нацелена на отвлечение российской армии. Он также добавил, что действия ВСУ будут полностью зависеть от команд из Вашингтона, которым подчиняется Киев.