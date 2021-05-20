Зеленский объявил о создании на Украине единого реестра олигархов

https://static.news.ru/photo/aeb20c4c-b959-11eb-9aa1-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание на Украине реестра олигархов. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, приуроченной к двухлетию его нахождения у власти.

Украинский лидер уже внёс предложение о создании законопроекта о статусе олигархов. Документ призван ограничить влияние олигархов на политику и экономику страны.

Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект, а такого у нас в Украине ещё не было. Считаю, что сегодня это один из приоритетов — разработать фундаментальный законопроект про статус олигархов. Что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов, — заявил Зеленский.

Вопрос деолигархизации на Украине поднимался уже давно. Так, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире «Радио НВ» прокомментировал ситуацию. По его словам, процесс направлен не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а «на смену системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установления единых для всех правил игры».

На прошлой неделе стало известно, что украинские власти намерены причислить к олигархам 13 человек.