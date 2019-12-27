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Турецкие силы нашли переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла» на севере Ирака в укрытиях бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией.

Эксперт в сфере оборонной промышленности Туран Огуз заявил газете Yeni Şafak, что эти ПЗРК представляют угрозу турецким вертолётам, совершающим перелёты в той местности. Аналитик подчеркнул, что наличие ПЗРК не означает, что армия Турции должна отказаться от использования вертолётов.

Вместо этого разведывательным подразделениям потребуется больше усилий для определения местонахождения этих ракетных комплексов, — пояснил Огуз.

#Özel Irak'taki PKK operasyonunda SA-18 füzesinin ele geçirilmesi, bölgedeki hava operasyonlarının güvenliğini yeniden gündeme getirdi.



Peki bu tehditlerin minimize edilmesi için neler yapılmalı?



Savunma Politikası Analisti @TyrannosurusRex yanıtladı https://t.co/Q0xUEJHf9l — Yeni Şafak (@yenisafak) December 27, 2019

Специалист также отметил, что турецкие военные могут осуществлять операции в ночное время суток, так как используемое бойцами РПК оружие не способно функционировать в темноте.

В ноябре турецкие военные начали крупную антитеррористическую операцию по ликвидации боевиков, действующих у северных границ Ирака. В МВД Турции рассказали, что за четыре месяца в северном Ираке было нейтрализовано более 400 членов РПК, писал NEWS.ru.