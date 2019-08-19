https://static.news.ru/photo/4506d63a-c30e-11e9-b0cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Торжественно открытый 25 мая стеклянный пешеходный мост в Киеве, получивший название «мост Кличко», вновь стал объектом насмешек среди пользователей Сети на Украине.

Поводом для очередной порции критики стала попавшая в Интернет видеозапись, на которой отчётливо видно, что в стеклянных вставках сооружения поселились мухи.

Будете смеяться, но внутри стекла на «мосту Кличко» завелись мухи, — с иронией написал автор ролика.

Пользователи Сети, увидев очередной промах конструкторов, предположили, что скоро мост покроется плесенью и грибками. Многие при этом отнеслись к увиденному с юмором, предложив назвать мост «Зоопатруль», а также объявили поселившихся в нём мух вандалами.

Может, это уникальный и единственный в своём роде мост-мухолов? — в шутку написал один из комментаторов в Facebook.

Новый пешеходный мост в Киеве преследуют неудачи с самого открытия. Так, во время церемонии мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что использованное в его конструкции стекло способно выдержать нагрузку более тонны. В доказательство он вместе со своим братом Владимиром попрыгал на одном из участков моста. Однако спустя сутки на стеклянной поверхности появились повреждения. Тогда пресс-служба столичной мэрии объяснила произошедшее вандализмом.

Ранее News.ru писал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает компанию «Инженерный центр», которая проектировала пешеходный мост в Киеве, в растрате средств и превышении служебных полномочий.