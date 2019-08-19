Торжественно открытый 25 мая стеклянный пешеходный мост в Киеве, получивший название «мост Кличко», вновь стал объектом насмешек среди пользователей Сети на Украине.
Поводом для очередной порции критики стала попавшая в Интернет видеозапись, на которой отчётливо видно, что в стеклянных вставках сооружения поселились мухи.
Будете смеяться, но внутри стекла на «мосту Кличко» завелись мухи, — с иронией написал автор ролика.
Пользователи Сети, увидев очередной промах конструкторов, предположили, что скоро мост покроется плесенью и грибками. Многие при этом отнеслись к увиденному с юмором, предложив назвать мост «Зоопатруль», а также объявили поселившихся в нём мух вандалами.
Может, это уникальный и единственный в своём роде мост-мухолов? — в шутку написал один из комментаторов в Facebook.
Новый пешеходный мост в Киеве преследуют неудачи с самого открытия. Так, во время церемонии мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что использованное в его конструкции стекло способно выдержать нагрузку более тонны. В доказательство он вместе со своим братом Владимиром попрыгал на одном из участков моста. Однако спустя сутки на стеклянной поверхности появились повреждения. Тогда пресс-служба столичной мэрии объяснила произошедшее вандализмом.
Ранее News.ru писал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает компанию «Инженерный центр», которая проектировала пешеходный мост в Киеве, в растрате средств и превышении служебных полномочий.