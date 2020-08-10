Модель Джорджина Родригес поделилась снимком с отдыха с Роналду

https://static.news.ru/photo/13938c96-db14-11ea-9965-fa163e074e61_660.jpg Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Фото: Steffen Schmidt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Модель Джорджина Родригес разместила в социальной сети снимок, на котором она отдыхает на море в компании своего бойфренда — нападающего футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду.

Всего за один день пост набрал более 3,35 миллиона «лайков».

Ранее Родригес продемонстрировала всем свой продольный шпагат. Джорджина опубликовала фотографию на своей странице в Instagram, на что получила несколько тысяч восторженных комментариев и более 1,8 млн отметок «нравится» под фото, писал NEWS.ru.

Джорджина родилась 27 января 1994 года, у нее испано-аргентинское происхождение. Она выросла в небольшом городке Хака на северо-востоке Испании в провинции Уэска. Её отец Хорхе Родригес — аргентинец, по некоторым данным был футболистом. По некоторым данным, мужчина торговал кокаином и провёл 10 лет в тюрьме за контрабанду наркотиков. Мама Джорджины переехала в Рим, и девушка была вынуждена устраивать жизнь самостоятельно. Она нашла работу продавщицей в магазине Gucci, где и познакомилась с Криштиану.

В ноябре 2017 года Джорджина родила дочь, и пока это единственный ребенок Роналду.