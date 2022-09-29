Мобилизованных из Пермского края бросили в поле без обеспечения СМИ: мобилизованных из Пермского края бросили в поле без еды и палаток

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Мобилизованных из города Березники в Пермском крае бросили в поле без еды, палаток и отопления, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам старшего лейтенанта медицинской службы, который оказался в отряде и разместил видео в сети, мужчинам просто приказали ждать.

Никто не ждет! Вот так вот сумки стоят, майданы, очередь из автобусов. Даже палатку с печкой не дали! Ночуйте в поле, никто никому не нужен! — сказал лейтенант.

По его словам, их «загнали в поле как баранов» и обещали привезти все необходимое для лагеря только завтра. Сейчас мобилизованные стали сами выбирать старших и организовываться в группы, чтобы наладить быт в поле.

С момента объявления частичной мобилизации жители различных регионов России стали жаловаться на нарушения в работе военкоматов. Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в регионе зафиксированы случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов. В ходе совещания с правительством Якутии он подчеркнул, что необходимо создать более тщательный фильтр для отбора призывников. По словам Николаева, все ошибочно мобилизованные уже возвращаются обратно в Саху. А в Москве повестку принесли молодому человеку I группы инвалидности с аутизмом, шизофренией и приступами эпилепсии.