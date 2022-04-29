Минобороны России: «Калибры» уничтожили три электроподстанции на Украине

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Крылатые ракеты «Калибр» уничтожили три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов на Украине, заявил представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Всего за ночь ВСК и армейская авиация поразили 112 военных объектов Украины.

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное, — сказал генерал.

За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС ночью поражены 112 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест скопления живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в населённых пунктах Покровское и Гороховское.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили ракетами «Калибр» крупную партию иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами ВСУ. Она хранилась на территории Запорожского алюминиевого комбината.