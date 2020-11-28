Минздрав Украины сообщил об остановке «бешеного» роста заболеваемости COVID

https://static.news.ru/photo/e661587e-3163-11eb-b3cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карантинные ограничения, введённые правительством Украины, помогли остановить «бешеный рост» заболеваемости коронавирусом, заявил глава Минздрава Максим Степанов. Число выявленных за сутки случаев коронавируса на Украине составило 16 294, днём ранее эта цифра была 16 218.

Сейчас мы видим, что если исходить из тех прогнозов, математических моделей, которые были, нам действительно удалось немного остановить такой бешеный рост количества инфицированных, — заявил Степанов на брифинге, который транслировался на YouTube-канале правительства.

Он упомянул о карантинных мероприятиях «выходного дня», результаты которых планирует получить на следующей неделе после проведённого анализа.

По последним данным, за время пандемии на Украине коронавирусом заболел 709 701 человек, выздоровели — 335 135, скончались — 12 093.

В масштабах всей Украины мера действует в период с 14 по 30 ноября. В рамках такого карантина с 00:00 субботы до 00:00 понедельника работают только продуктовые магазины, автозаправки, аптеки, СТО, почтовые и банковские отделения. Общепит может работать только на доставку или навынос.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 ноября, сообщил о своём выздоровлении после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. По словам главы государства, он получил отрицательный результат теста на COVID-19 и уже вернулся к выполнению своих обязанностей в обычном режиме.