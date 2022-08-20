Минобороны России: ВСУ разместили военную технику в школах ДНР и Херсонщины

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ разместили военную технику на территории школ Новодмитровки (Херсонская область), Константиновки (Донецкая Народная Республика) и Николаева. Украинские военные также заминировали мост реку Ингул и обочины прилегающей автодороги в поселке Воскресенское Николаевской области. За сутки из Украины и Донбасса в Россию приехали около 40 тысяч человек.

В Новодмитровке на территории школы подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки, подходы к учреждению заминировали, но местное население об этом умышленно не предупреждено, — сообщил Мизинцев.

По его словам, в городе Белицкое (ДНР) в одной из школ ВСУ оборудовали опорный пункт, а также разместили артиллерию и РСЗО. Военный отметил, что местное население при этом не было эвакуировано.

Минобороны России ранее сообщило о подразделении Воздушно-десантных войск РФ, которые в ходе спецоперации взяли в плен разведывательную группу вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что российские десантники захватили выгодный рубеж и устроили засаду, в которую позже угодили украинские солдаты. В ведомстве добавили, что группа разведчиков ВСУ передвигались на бронированном автомобиле.