Минобороны Азербайджана: Армения начала обстрел сёл Агдамского района

https://static.news.ru/photo/4dbbb992-0482-11eb-928a-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

В пятницу, 2 октября, со стороны Армении начался массированный артиллерийский обстрел сёл на территории Агдамского района, прилегающего к Нагорному Карабаху. Об этом сообщили представители Министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что Ереван обстреливает сёла Хындырыстан, Алибейли, Ахмедагалы и Сафарли Агдамского района. Среди гражданского населения есть раненые и погибшие.

Имеются данные о ракетном обстреле Азербайджана с территории Горусского района Армении. Баку в ответ на это примет адекватные меры, — цитирует представителей оборонного ведомства ТАСС.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, ВС Азербайджана захватили ряд стратегических высот на линии соприкосновения на территории Нагорного Карабаха.