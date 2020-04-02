Министр здравоохранения Новой Зеландии нарушил карантин по коронавирусу

Глава новозеландского Минздрава Дэвид Кларк нарушил карантин, введённый из-за пандемии коронавируса.
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Речь идёт о прогулке Кларка на велосипеде в парке в нескольких километрах от его дома. По словам главы Минздрава, он пытался показать пример стремления к здоровому образу жизни. Он подчеркнул, что это была единственная для него возможность выбраться из дома в дневное время для занятий спортом.
Премьер-министр Новой Зеландии, где сейчас объявлен режим чрезвычайного положения, Джасинда Ардерн сообщила, что Кларк уже извинился за свой проступок, и заявила, что жители страны могут выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, однако им следует «избегать активностей, где есть высокий риск получить травму».
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике необходимо ввести более строгие карантинные меры. По его словам, власти принимают соответствующие решения.
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