МИД Украины назвал поставки оружия вложением в безопасность Европы Глава МИД Украины Кулеба: поставки оружия являются вложением в безопасность Европы

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter написал, что поставки вооружения Киеву являются лучшим вложением в европейскую безопасность. Он поблагодарил США за оказанную поддержку в этом вопросе. Дипломат добавил, что военная помощь Украине сокращает продолжительность конфликта.

Военная помощь Украине сокращает продолжительность конфликта, остаётся лучшим вложением в долгосрочную безопасность Европы и мира, — написал Кулеба.

Глава ведомства обсудил будущие поставки вооружений с его американским коллегой Энтони Блинкеном.

Ранее стало известно, что МИД России в опубликованном обзоре недостоверных публикаций сообщает, что СМИ Канады отрицают факты преступлений Киева. Российские дипломаты отмечают, что канадцы пытаются извратить выводы доклада правозащитной организации Amnesty International о нарушениях украинскими военными законов ведения войны.

Некоторые издания объясняют использование ВСУ детских садов и больниц для прикрытия тем, что украинские военные якобы таким образом защищаются. В МИД РФ также назвали манипуляцией общественным мнением замалчивание использования запрещённых противопехотных мин против жилых кварталов Донецка со стороны ВСУ.