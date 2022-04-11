МИД Китая увидел в антироссийских санкциях США угрозу для мира
Александр Чеков
Александр Чеков
13:12, 11 апреля 2022
Чжао ЛицзяньФото: EPA/TASS
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Введение Соединёнными Штатами санкций против России не содействует урегулированию украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, которого цитирует «Интерфакс». Он подчеркнул, что ограничения создают новые проблемы для мира в условиях пандемии.
С начала украинского кризиса Соединённые Штаты постоянно оказывали давление на различные страны, требовали ввести санкции в отношении России, в противном случае грозили высокой ценой, — сказал представитель внешнеполитического ведомства.
По его словам, цены на энергоноcители в Европе достигли рекордных значений. Лицзянь также отметил, что больше вcего пострадают развивающиеся страны со слабой экономической базой, их экономичеcкое развитие и социальная стабильность столкнутся с cерьёзной угрозой.
Ранее представитель МИД Китая заявил, что власти США должны продемонстрировать своё желание урегулировать кризис на Украине путём отмены антироссийских санкций. Он подчеркнул, что рестрикции не смогут обеспечить безопасность в регионе и тем более не вернут мир. Вместо введения новых санкций представители Белого дома, по словам Чжао Лицзяня, должны перестать угрожать России и посодействовать продвижению российско-украинских переговоров.