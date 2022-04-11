МИД Китая увидел в антироссийских санкциях США угрозу для мира

Введение Соединёнными Штатами санкций против России не содействует урегулированию украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, которого цитирует «Интерфакс». Он подчеркнул, что ограничения создают новые проблемы для мира в условиях пандемии.

С начала украинского кризиса Соединённые Штаты постоянно оказывали давление на различные страны, требовали ввести санкции в отношении России, в противном случае грозили высокой ценой, — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, цены на энергоноcители в Европе достигли рекордных значений. Лицзянь также отметил, что больше вcего пострадают развивающиеся страны со слабой экономической базой, их экономичеcкое развитие и социальная стабильность столкнутся с cерьёзной угрозой.

Ранее представитель МИД Китая заявил, что власти США должны продемонстрировать своё желание урегулировать кризис на Украине путём отмены антироссийских санкций. Он подчеркнул, что рестрикции не смогут обеспечить безопасность в регионе и тем более не вернут мир. Вместо введения новых санкций представители Белого дома, по словам Чжао Лицзяня, должны перестать угрожать России и посодействовать продвижению российско-украинских переговоров.