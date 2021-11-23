МИД Китая попросил США перестать «играть с огнём»

Китай считает регулярные операции ВМС США в Тайваньском проливе демонстрацией силы. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон перестать «играть с огнём». Так он прокомментировал проход эсминца ВМС США через Тайваньский пролив, сообщает ТАСС.

Американские военные корабли в последнее время многократно играли мускулами в Тайваньском проливе под предлогом обеспечения свободы навигации. Это не приверженность свободе и открытости, а действия по подрыву регионального мира и стабильности, — сказал Чжао Лицзянь.

Он добавил, что Китай будет твёрдо отстаивать национальный суверенитет и территориальную целостность. По словам представителя МИД КНР, США должны исправить «свои ошибки», чтобы не подрывать стабильность в регионе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о позиции Соединённых Штатов по поводу Тайваня. По его словам, Вашингтон выступает против любых изменений Пекином в одностороннем порядке статус-кво вокруг Тайваня. Власти Тайваня сообщают, что угроза со стороны Китая растёт каждый день. В связи с этим остров надеется на поддержку США в случае нападения КНР.

Президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи заявил, что Вашингтон поддерживает единство Китая и выступает против независимости Тайваня.