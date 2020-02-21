https://static.news.ru/photo/381b8d20-54b4-11ea-b004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала решение о запрете на въезд в РФ граждан Китая вынужденным и обоснованным. Эта мера, по её словам, носит временный характер и была согласована с Пекином.

Это обоснованное решение, оно безусловно, будет носить временный характер. Уверена, что китайская сторона отнеслась к этому с пониманием, — цитирует «Интерфакс» Матвиенко.

Она пояснила, что у России «очень протяжённая» граница с Китаем, и власти РФ просто обязаны были защитить своих граждан.

Как писал NEWS.ru, запрет на въезд китайских граждан на территорию России из-за распространения коронавируса может оказать негативное влияние на туристический поток из КНР на Камчатку. Об этом сообщила руководитель агентства по туризму и внешним связям региона Елена Стратонова. Туристические операторы, по словам эксперта, надеются на изменение ситуации к летнему периоду (именно в это время на Камчатку прибывает основной поток туристов из Китая).

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает въезд в Россию гражданам КНР c 20 февраля. Кроме того, временно прекратится выдача разрешений на привлечение иностранных работников и приезд рабочих из Китая. Запрет не будет распространяться на транзитных пассажиров.