https://static.news.ru/photo/4c581126-52e0-11ea-a10f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhan Yan/Global Look Press

Запрет на въезд китайских граждан на территорию России из-за распространения коронавируса может оказать негативное влияние на туристический поток из КНР на Камчатку. Об этом в среду, 19 февраля, журналистам сообщила руководитель агентства по туризму и внешним связям региона Елена Стратонова.

Она отметила, что в настоящее время прогнозировать что-то конкретное достаточно сложно. Туристические операторы, по словам эксперта, надеются на изменение ситуации к летнему периоду (именно в это время на Камчатку пребывает основной поток туристов из Китая).

Наши туроператоры надеются, что к этому времени ситуация, сложившаяся из-за угрозы распространения коронавируса, изменится. Туры на лето пока не отменялись. Вместе с тем более серьёзные опасения у бизнеса вызывают отдельные группы из Китая (включая Тайвань, Макао, Гонконг), прибытие которых планировалось в начале весны, — приводит слова Стратоновой РИА Новости.

Она подчеркнула, что обратная связь по указанному вопросу уже собирается. Однако, как заявила эксперт, уже сейчас можно сказать: большая часть весенних поездок не состоится.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает въезд в Россию гражданам КНР c 20 февраля.

Кроме того, временно прекратится выдача разрешений на привлечение иностранных работников и приезд рабочих из Китая. Запрет на въезд граждан Китая в Россию не затронет транзитных пассажиров.