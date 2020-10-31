Макрон: мусульмане могут свободно исповедовать ислам во Франции

https://static.news.ru/photo/606def5c-1bba-11eb-8f87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Edelman/Global Look Press

Отношение к мусульманам во Франции не отличается от отношения к представителям других конфессий, они могут свободно исповедовать ислам, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Об этом французский лидер заявил в интервью Al Jazeera в день 24-летия основания этого первого в арабском мире международного канала, сообщает РИА Новости.

У нашей страны нет проблем ни с какой религией, отношение к мусульманам во Франции такое же, как и к представителям других конфессий. Мусульмане могут свободно исповедовать свою веру, — заверил Макрон.

Он также напомнил, что французские законы не допускают никаких проявлений расизма, национализма или шовинизма. Вместе с тем, по словам Макрона, от имени религии во Франции нельзя совершать какие-либо преступления или нарушать законы. В качестве примера он привёл закон о равноправии полов, который предполагает равенство между мужчиной и женщиной.

Макрон заверил, что понимает чувства мусульман, однако видит свою роль на посту главы государства в том, чтобы отстаивать права граждан на свободу слова. Французский президент сказал также, что карикатуры, оскорбившие мусульман, печатают не государственные, а независимые СМИ Франции, и этот факт вовсе не означает одобрения этой деятельности со стороны президента.

Как сообщал NEWS.ru, ранее 31 октября Эммануэль Макрон осудил бойкот французских товаров, объявленный исламскими странами. Он отметил, что считает кампанию по этому бойкоту «недостойной и недопустимой».

Таким образом Макрон ответил на призыв, который сделал ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призвавший турецких граждан отказаться от покупки товаров, произведённых во Франции.