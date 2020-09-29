Макрон может надавить на Лукашенко через Кремль

Французский лидер Эммануэль Макрон провёл в Вильнюсе встречу со Светланой Тихановской, бывшим главным соперником президента Белоруссии Александра Лукашенко на прошедших в августе выборах. Основной темой беседы ожидаемо стала возможность проведения нового, честного и прозрачного голосования в РБ. Подобный подход на первый взгляд довольно наивен, ведь и официальный Минск, и декларативно поддерживающая его Москва уже дали понять, что Лукашенко с поста главы государства добровольно не уйдёт. Однако за кажущейся бесперспективностью риторики Запада и Тихановской скрывается возможность закулисного торга с Кремлём, для которого белорусский лидер, несмотря на заверения в дружбе, по-прежнему остаётся крайне токсичным партнёром.

После внезапной и тайной инаугурации Лукашенко, состоявшейся 23 сентября, многие западные страны сразу же отказались признавать его легитимным президентом республики. Пять дней спустя в их числе были Германия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Дания, Польша, США, Украина, Канада и Нидерланды. Франция, долгое время проявлявшая сдержанность в этом вопросе, чётко обозначила свою позицию одной из последних на данный момент. Президент Эммануэль Макрон высказался в ходе пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе 28 сентября — накануне встречи с Тихановской.

Мы не признаём избрание Лукашенко, поэтому мы не признаём и его статус избранного президента, — заявил французский лидер.

Вполне логично, что внутрибелорусская политическая ситуация стала главной темой беседы Макрона с Тихановской, которая по-прежнему остаётся символом оппозиционного движения против переизбравшегося главы РБ. По словам бывшего кандидата в президенты, она попросила французского лидера содействовать в проведении новых выборов в республике. Кроме того, отметила она, Макрон пообещал способствовать освобождению белорусских политзаключённых, включая и её мужа Сергея, задержанного незадолго до августовского голосования.

Светлана Тихановская Valdas Kopustas via imago-images.de/Global look Press

Расчёт Тихановской на вероятное посредничество французского лидера, на первый взгляд, выглядит лишь попыткой белорусской оппозиции сохранить лицо и видимость активности, выдавая желаемое за действительное, — ведь власть Лукашенко отдавать не намерен даже в условиях обострения с Западом. С другой стороны, ставка на Макрона может иметь и определённые перспективы. Хотя неформальным лидером Евросоюза по-прежнему является Германия, именно президент Франции в последние годы активно перехватывает международную повестку у канцлера ФРГ Ангелы Меркель, выступая, в числе прочего, за продолжение диалога с Россией по самым острым вопросам — от конфликта в Донбассе до войны в Сирии. В Москве сигналы Парижа, очевидно, считывают: несмотря на разногласия, французский и российский руководители регулярно проводят переговоры. Последние из них, «слитые» прессе, впрочем, привели к краткосрочной напряжённости в двусторонних отношениях, однако МИД Франции, открыв расследование обстоятельств «утечки», смог оперативно редуцировать негативный эффект от инцидента. И на этом фоне преуменьшать возможность воздействия Макрона на Лукашенко через Путина не стоит.

Во-первых, французский лидер имеет некоторые, пусть и ограниченные, рычаги влияния на Москву. Например, в обмен на давление на белорусского президента, он вполне способен закулисно сделать Кремлю выгодные для России предложения. Даже если речь не будет идти о смягчении существующего санкционного режима (так как он завязан на украинский вопрос), у Парижа есть возможность, по крайней мере, не допустить введения новых ограничений со стороны ЕС против России. А таковые уже были на различных уровнях анонсированы европейскими политиками в связи с ситуацией в Белоруссии.

Во-вторых, Москва, хотя и продолжает декларативно поддерживать Лукашенко, в последний год вполне чётко дала понять, что на серьёзные жертвы ради удержания Минска в своей орбите не готова. На отношения двух столиц по-прежнему влияют и июльские события, когда белорусский президент открыто обвинял Россию в попытках дестабилизации. Активная поддержка по отношению к Лукашенко чревата для Кремля не только возможными санкциями и репутационными потерями. В экономическом плане Москва продолжает оставаться главным спонсором Батьки, получая взамен лишь заверения в дружбе и простаивающий процесс создания Союзного государства. Сколько ещё российское руководство будет тащить этот «чемодан без ручки», — вопрос открытый, и ответ на него будет зависеть от того, что предложат Кремлю в Минске и в условном Париже (или, шире — Брюсселе). Пока же у Лукашенко инструментарий явно проигрывает европейскому.